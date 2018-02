Arbeitsmarkt : Schwesig setzt auf Hilfsprogramm für Langzeitarbeitslose

Mit den Themen Langzeitarbeitslosigkeit und Arbeitskräftesicherung haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Arbeitsamtsdirektorin Margit Haupt-Koopmann bei ihrem Treffen am Donnerstag (10.00 Uhr) zwei Dauerbrenner auf dem Tisch. Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit lädt einmal im Jahr zu einem sogenannten Arbeitsmarkt-Frühstück in die Agentur-Hochschule in Schwerin. Dabei stehen dann neben jüngsten Arbeitsmarktdaten auch Entwicklungen in der Beschäftigungspolitik zur Debatte.

von dpa

22. Februar 2018, 06:38 Uhr

Schwesig hofft, mit Hilfe des von Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten sozialen Arbeitsmarktes den hohen Sockel an Langzeitarbeitslosen im Land abbauen zu können. Im Nordosten waren im Januar 23 800 Menschen schon länger als ein Jahr auf Jobsuche. Obwohl laut Statistik im Verlauf des vergangenen Jahres die Zahl der Langzeitarbeitslosen um fast 15 Prozent zurückging, machen sie weiterhin gut ein Drittel aller Arbeitslosen im Land aus.