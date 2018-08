International : Schwesig setzt auf bessere deutsch-russische Beziehungen

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate kommen Russland Präsident Putin und Kanzlerin Merkel zu Gesprächen zusammen. Das Treffen auf Schloss Meseberg bei Berlin wird auch in Mecklenburg-Vorpommern mit Interesse verfolgt.

von dpa

17. August 2018, 15:44 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhofft sich vom bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Impulse für ein wieder besseres Verhältnis beider Staaten. «Es ist wichtig, dass Deutschland und Russland miteinander im Dialog bleiben. Natürlich gibt es auch kritische Punkte, die bei so einer Gelegenheit diskutiert werden müssen. Aber es ist besser, im Dialog zu bleiben, als sinnlos Brücken abzubauen», betonte Schwesig am Freitag.

Zum zweiten Mal innerhalb von gut drei Monaten kommen Merkel und Putin an diesem Samstag zu einem Gespräch über die Konflikte in Syrien und der Ostukraine zusammen. Weil es kaum Fortschritte im Ukraine-Konflikt gibt, hält die EU an ihren wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland fest. Weiteres Thema bei dem Treffen auf Schloss Meseberg bei Berlin wird laut Regierungssprecher Steffen Seibert der Streit über die Gas-Pipeline Nord Stream 2 sein.

«Wir haben viele gemeinsame Interessen. Die großen internationalen Konflikte lassen sich nur gemeinsam lösen. Und es gibt enge wirtschaftliche Kontakte zwischen unseren Ländern, unter anderem auch durch die Ostsee-Pipeline», erklärte Schwesig. Es sollte daher gemeinsames Ziel sein, dass Deutschland und Russland zu einem besseren Verhältnis zurückkehren. Dazu müssten beide Seiten beitragen. Mecklenburg-Vorpommern tue dies auf regionaler Ebene bereits.

Ungeachtet öffentlicher Kritik lädt Mecklenburg-Vorpommern zum 3. Russlandtag am 17. Oktober nach Rostock ein. Das Land wolle in den gegenwärtig schwierigen deutsch-russischen Beziehungen ein Türöffner für Unternehmer sein, hatte Staatskanzleichef Reinhard Meyer (SPD) Anfang Juni nach einem mehrtägigen Moskau-Besuch erklärt. Der Russlandtag habe Ausstrahlung über Mecklenburg-Vorpommern hinaus.

Zudem gehört Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung uneingeschränkt zu den Befürwortern der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Lubmin bei Greifswald. Der Bau wird von einigen Ostsee-Anrainern und auch von den USA abgelehnt. Über die bereits existierende Leitung Nord Stream 1 strömt seit 2011 russisches Erdgas nach Westeuropa.