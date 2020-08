Mit dem Schulstart ist nach Einschätzung der Landesregierung in Schwerin ein wichtiger Neubeginn unter Corona-Bedingungen gelungen. Mecklenburg-Vorpommern will die Ausbreitung des Virus mit aller Macht verhindern und nimmt Reiserückkehrer besonders in die Pflicht.

von dpa

18. August 2020, 16:37 Uhr