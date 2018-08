Regierung : Schwesig sagt fünf Millionen für neue Ausstellung zu

Das Land wird den Aufbau einer neuen Dauerausstellung im Historisch-Technischen-Museum Peenemünde (HTM) nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit fünf Millionen Euro unterstützen. Der Bund hatte bereits Mittel in gleicher Höhe für die Erneuerung der 17 Jahre alten Dauerausstellung zugesagt. Während eines Besuchs im Museum kündigte die Regierungschefin am Donnerstag zudem weitere 1,2 Millionen Euro für den Erhalt des Sauerstoffwerks in Peenemünde an, falls sich der Bund ebenfalls in gleicher Höhe beteilige. Die Gemeinde Peenemünde wolle den Antrag am Freitag stellen.

von dpa

16. August 2018, 14:28 Uhr

Schwesig begründete das Engagement des Landes damit, dass Peenemünde ein wichtiger Lernort der Geschichte des Nationalsozialismus sei. Für sie stehe an erster Stelle, die Erinnerung daran wachzuhalten, welch schreckliche Waffen hier im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden und unter welch unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeiter litten. «Zugleich war die in Peenemünde entwickelte und erprobte Technik Grundlage für die Entwicklung der Raumfahrt und damit für eine der größten Leistungen in der Technikgeschichte», sagte Schwesig.