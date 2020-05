Regierung : Schwesig ruft am 1. Mai zur Solidarität in der Krise auf

von dpa

01. Mai 2020, 12:10 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Tag der Arbeit zu Solidarität in der Krise aufgerufen. «Heute ist 1. Mai, und es ist Kampftag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ganz ungewohnt ohne Demos und ohne Maifeier wegen Corona», sagte sie in einer auf Twitter veröffentlichten Ansprache. Das Motto «Solidarisch ist man nicht alleine» sei jetzt wichtiger denn je. «Auch wenn wir heute nicht zusammen kämpfen und demonstrieren können, wir denken aneinander, wir sind zusammen», sagte sie. Die Landesregierung setze sich etwa durch ihre Unterstützung von Unternehmen und Familien sowie durch ihren Einsatz für eine höheres Kurzarbeitergeld für die Menschen ein, die unter der Krise leiden.