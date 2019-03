Regierung : Schwesig: Positive Halbzeitbilanz für rot-schwarze Regierung

Die rot-schwarze Landesregierung in Schwerin hat zur Mitte der Wahlperiode eine positive Halbzeitbilanz gezogen. Als Belege für erfolgreiche Arbeit führte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag unter anderem ein solides Wirtschaftswachstum, sinkende Arbeitslosenzahlen, kontinuierlichen Schuldenabbau sowie die Aufstockung der Mittel für Schulen, Kinderbetreuung, innere Sicherheit und Digitalisierung an.

von dpa

12. März 2019, 13:19 Uhr

Die Landesregierung habe wichtige Weichen für das Land gestellt: vom Fahrplan für die beitragsfreie Kita über das Sicherheitspaket mit mehr Polizeistellen bis hin zum Vergabemindestlohn, hob die Regierungschefin hervor. Schwesig war im Juli 2017 überraschend von der Bundes- in die Landespolitik gewechselt, um den damals schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) als Regierungschef abzulösen.