Schiffbau : Schwesig: Pommernkogge ist neues Wahrzeichen

Der Landesteil Vorpommern hat ein neues Wahrzeichen: Die Pommernkogge «Ucra». «Es ist wirklich beeindruckend, was die vielen Beteiligten in unzähligen Arbeitsstunden hier geleistet haben», würdigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Ueckermünde die Arbeit an dem historischen Nachbau. Davon sei viel Arbeit ehrenamtlich nach Feierabend, am Wochenende und im Urlaub geleistet worden. «Man sieht und spürt das Herzblut und die Liebe zum Detail in jeder Planke», erklärte Schwesig anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme. Es folgte eine Ausfahrt mit 50 Gästen und zwölfköpfiger Besatzung auf dem Stettiner Haff.

von dpa

30. Juli 2020, 15:58 Uhr