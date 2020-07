Regierung : Schwesig nimmt Auszeit auf Hiddensee: «Sonnige Inselgrüße»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) macht Urlaub in der Heimat und erholt sich dabei von einem auch für sie persönlich turbulenten und kraftzehrenden Jahr. «Sonnige Inselgrüße von #Hiddensee #MV ☀ Freue mich nach intensiven Monaten über eine schöne Auszeit mit der #Familie», schrieb die Regierungschefin am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Foto zeigt sie mit Tochter am Strand der Ostsee-Insel, die seit Jahren Urlaubsdomizil der Familie ist.

von dpa

13. Juli 2020, 14:26 Uhr