Geschichte : Schwesig: Mehr Ostdeutsche in Führungspositionen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wünscht sich angesichts des 30. Jubiläums der Wiedervereinigung mehr Ostdeutsche in Führungspositionen. Am Bundesverfassungsgericht etwa habe man lange dafür kämpfen müssen, dass eine Richterstelle mit jemandem aus dem Osten besetzt werde, sagte Schwesig am Freitag im RBB-Inforadio. Im Juli war erstmals eine ostdeutsche Juristin am höchsten deutschen Gericht vereidigt worden.

von dpa

02. Oktober 2020, 10:00 Uhr