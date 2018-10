Geschichte : Schwesig mahnt mehr Hilfe für strukturschwache Regionen an

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands bleibt nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) oberstes politisches Ziel. Von der gerade gegründeten Bund-Länder- Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» erwarte sie neue Impulse und Weichenstellungen dafür. «Wir brauchen ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen und wir brauchen eine Vereinbarung zur Entlastung der Kommunen bei ihren Altschulden», sagte Schwesig am Montag in Schwerin. Doch trotz der noch bestehenden Defizite sei der bevorstehende Tag der Deutschen Einheit für sie ein Grund zur Freude.

von dpa

01. Oktober 2018, 12:42 Uhr

«Die Menschen in Ostdeutschland haben die Herausforderungen angenommen und sehr viel erreicht. Es ist vor allem ihr Verdienst, dass wir in den vergangenen 28 Jahren so gut vorangekommen sind», betonte Schwesig. Die Wirtschaftskraft sei gestiegen und die Arbeitslosigkeit heute deutlich niedriger als in den 1990er Jahren. Doch dürfe darüber nicht vergessen werden, dass die Veränderungen für viele Menschen auch Brüche in ihrem Leben gebracht hätten.

Auf aktuelle Ereignisse eingehend, warnte die Ministerpräsidentin vor einer steigenden Unzufriedenheit. «Aufgabe der Politik ist es, um konstruktive Vorschläge zu ringen, Probleme zu lösen und Entscheidungen verständlich zu erklären», sagte sie. Politischer Streit, Ärger und Frust dürften aber nicht zu Hass und Hetze führen.