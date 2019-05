Geschichte : Schwesig legt Kranz zum Gedenken an Kriegsende nieder

Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal «Die Mutter» in Raben Steinfeld bei Schwerin hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 74 Jahren gedacht. Das Mahnmal an der Bundesstraße 321 erinnert an den Todesmarsch von Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen. In der Nähe von Raben Steinfeld trafen die Überlebenden am 2. Mai 1945 auf Einheiten der Roten Armee sowie der US Army. Der 8. Mai ist in Mecklenburg-Vorpommern seit 2002 Landesgedenktag.

von dpa

08. Mai 2019, 12:10 Uhr

Schwesig bezeichnete den 8. Mai nicht nur als einen Tag des Gedenkens, sondern auch als einen Auftrag für die Zukunft. «Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass auch die Generation unserer Kinder in Frieden, Freiheit und Demokratie leben kann», erklärte sie. Die Zusammenarbeit in Europa sei der beste Weg, um den Frieden auf dem Kontinent zu sichern.