Regierung : Schwesig: Kinder haben Recht auf Weg in gute Zukunft

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor dem Internationalen Kindertag am 1. Juni Chancen für alle Kinder gefordert. «Kinder haben ein Recht darauf, dass ihnen der Weg in eine gute Zukunft offensteht», erklärte Schwesig am Mittwoch in Schwerin. In den vergangenen Jahren sei in Mecklenburg-Vorpommern dazu vieles gelungen, etwa die Beitragsfreiheit für Eltern in Kita und Hort ab dem kommenden Jahr. Außerdem würden zusätzliche Mittel aufgebracht, um die Qualitätsstandards in den Kitas des Landes zu sichern. Experten fordern eine Verbesserung der Standards, etwa kleinere Kindergruppen.

von dpa

29. Mai 2019, 14:50 Uhr

Rainer Siedelberg von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen empfahl, bei der Kindertagsfeier und auch sonst auf Energy-Drinks zu verzichten. Durch das enthaltene Koffein erhöhten sich die gesundheitlichen Risiken vor allem für das Herz-Kreislauf-System von Kindern, erklärte Siedelberg. Außerdem enthielten Energiegetränke, die gerade bei Zehn- bis 19-Jährigen sehr beliebt seien, viel Zucker. Siedelberg forderte Warnhinweise auf den Dosen. «Man könnte auch über ein Abgabeverbot an Kinder und Jugendliche nachdenken.» In Großbritannien bestehe bereits ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Minderjährige.