International : Schwesig: Impulse für Warenaustausch durch Russlandtag

von dpa

15. Oktober 2018, 14:20 Uhr

Zum dritten Russlandtag in Rostock werden an diesem Mittwoch rund 850 Vertreter aus Wirtschaft und Politik in der Hansestadt erwartet. Damit finde das Treffen mehr Zuspruch als in den Jahren 2014 und 2016, hob Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms hervor. Es gebe auf russischer und auf deutscher Seite großes Interesse am Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Als Reaktion auf die Krim-Annexion durch Russland und den Ukraine-Konflikt hatte die EU Handelssanktionen verhängt, die von Moskau erwidert wurden. Das belastet den Warenaustausch erheblich. Mecklenburg-Vorpommern und seine Partnerregion Leningrader Gebiet wollten auf regionaler Ebene einen Beitrag zum Dialog zwischen beiden Staaten leisten, begründete Schwesig das Engagement ihrer Regierung.