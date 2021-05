Gesundheit : Schwesig: Gelockerte Regelungen für einheimische Dauercamper

Der Tourismus Mecklenburg-Vorpommerns soll im Juni an Fahrt aufnehmen. Dann dürfen wieder Gäste aus ganz Deutschland nach MV kommen. Ab Pfingsten soll es für einheimische Dauercamper gelockerte Regelungen geben.

Schwerin | Nach Plänen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollen einheimische Dauercamper von Pfingsten an wieder über Nacht auf den Plätzen bleiben können. Eine entsprechende Verordnung solle das Kabinett am Dienstag ändern, sagte die Regierungschefin in einem am Sonntag im „Nordkurier“ veröffentlichten Interview. „Im Moment ...

