Gesundheit : Schwesig für Prüfung von russischem Impfstoff Sputnik V

Patricio Murphy/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa/Symbolbild

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) befürwortet Impfungen mit dem russischen Präparat Sputnik V, wenn es sich als sicher und wirksam erweist.

Schwerin | Nach einer Video-Konferenz der Länder-Ministerpräsidenten am Donnerstag erklärte Schwesig: „Ich habe in der Diskussion angemahnt, dass die Wirksamkeit des Sputnik-Impfstoffs geprüft werden muss. Jeder Impfstoff, der wirkt und sicher ist, bringt uns weiter.“ Außerdem forderte Schwesig weitere Produktionsstandorte für Vakzine in Europa. Der Tageszeit...

