Parteien : Schwesig führt SPD in Landtagswahl: 96,4 Prozent Zustimmung

Zum ersten Mal steht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in einem Landtagswahlkampf an der Spitze ihrer Partei. Ihr Rückhalt in der SPD ist groß - größer als der ihrer Vorgänger.

Wismar | Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig führt die SPD als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Die 47-Jährige erhielt bei einem Parteitag am Freitag in Wismar 81 von 84 gültigen Stimmen. Dies entspricht 96,4 Prozent. Damit ist ihr Rückhalt stärker als der ihrer Spitzenkandidaten-Vorgänger und späteren Ministerpräsidenten Ha...

