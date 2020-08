Gesundheit : Schwesig fordert bundesweit einheitliche Quarantäneregeln

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bundesweit einheitliche Quarantäneregeln und eine klare Teststrategie für Rückkehrer aus Risikoländern gefordert. «Wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern geregelt, dass alle, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtend in Quarantäne müssen», sagte Schwesig dem «Nordkurier» (Montag).

von dpa

23. August 2020, 13:19 Uhr