Regierung : Schwesig erstmals bei Treffen der Länderchefs

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dringt auf mehr Tempo bei der Umsetzung des Digitalpaktes. «Wir brauchen eine bessere Ausstattung an den Schulen und auch mehr digitale Bildung. Und das werden wir nur schaffen, wenn Bund und Länder diese Aufgabe gemeinsam angehen», sagte Schwesig in Schwerin. Das Thema sei von größter Bedeutung und stehe daher auch weit oben auf der Tagesordnung für das turnusmäßige Treffen der Ministerpräsidenten am Donnerstag und Freitag im Saarland. Schwesig nimmt daran das erste Mal in ihrer neuen Funktion teil.