Gesellschaft : Schwesig eröffnet Christopher Street Day in Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Samstag in Rostock die Schwulenparade Christopher Street Day eröffnet. Nach Angaben der Veranstalter hat vor Schwesig noch kein Regierungschef die Rostocker Parade der Homo-, Bi- und Transsexuellen eröffnet. «Ich möchte, dass Mecklenburg-Vorpommern ein weltoffenes, buntes Land ist, in dem die Menschen, die bereit sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen, die sich lieben, auch frei leben können», sagte Schwesig mit Blick auf die kürzlich durch den Bundestag ermöglichte Ehe für Alle.