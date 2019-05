Landtag : Schwesig ernennt zwei neue Minister: Eid im Landtag

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will am heutigen Mittwoch eine neue Präsidentin wählen. Nötig wird die Neuwahl nach dem Tod der langjährigen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider, die Ende April einem Krebsleiden erlegen ist. Die SPD als stärkste Fraktion hat das Vorschlagsrecht für das Amt und hat die bisherige Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) nominiert.

von dpa

22. Mai 2019, 12:10 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch zwei neue Minister ernannt. Die bisherige Leiterin der Vertretung Mecklenburg-Vorpommerns beim Bund in Berlin, Bettina Martin (SPD), ist jetzt offiziell Bildungsministerin, der bisherige Staatskanzleichef Reinhard Meyer (SPD) ist jetzt Finanzminister. Er folgt Mathias Brodkorb (SPD) nach, der sein Amt wegen fehlenden Vertrauens zwischen ihm und Schwesig Ende April aufgegeben hatte. Martin folgt Birgit Hesse (SPD) nach, die am Mittwoch zur neuen Landtagspräsidentin gewählt wurde. Die beiden Minister wurden nach ihrer Ernennung im Landtag vereidigt.