Bundesrat : Schwesig erleichtert über Einigung zu Grundgesetzänderung

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erleichtert auf die Bundesratszustimmung zur Grundgesetzänderung für die Digitalisierung der Schulen reagiert. Nun könne der Bund Länder und Kommunen einfacher bei Investitionen in die Bildung unterstützen, sagte sie nach dem einstimmigen Votum der Länderkammer am Freitag. Der Bund will den Ländern fünf Milliarden Euro für digitale Geräte und Lernprogramme zahlen, obwohl er für Schulen nicht zuständig ist.

von dpa

15. März 2019, 11:46 Uhr

«Ich bin froh, dass das Kooperationsverbot weiter gelockert wird», sagte Schwesig und betonte zugleich, dass die Bildungshoheit bei den Ländern bleibe. Der Bund könne sich jetzt aber überall an Zukunftsinvestitionen in die Bildung finanziell beteiligen. Wichtig ist nach ihren Worten auch die Regelung zum sozialen Wohnungsbau. Zwei Milliarden Euro sollen in neue Sozialwohnungen fließen, eine Milliarde Euro in den Schienen-Nahverkehr.