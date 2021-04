Landtag : Schwesig erläutert Corona-Notbremse im Landtag

Der MV-Gipfel hat sich auf eine Corona-Notbremse ab Montag in MV geeinigt. Schulen, Kitas, Museen und Einzelhandel müssen demnach schließen. Nach der Beratung im Landtag werden die Beschlüsse in eine Verordnung gegossen.

Schwerin | Geschlossene Schulen, Geschäfte und Museen, Treffen nur noch mit einer weiteren Person: Ab Montag soll in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Notbremse gezogen werden. Nachdem sich der MV-Gipfel am Donnerstagabend auf einschneidende Maßnahmen geeinigt hat, ist heute das Parlament am Zug. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will dem Landtag in Sch...

