Landtag : Schwesig: Erfolgreiche Ministerpräsidenten gewinnen Wahlen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht in den Ergebnissen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in erster Linie Erfolge für die jeweiligen Regierungschefs.

Schwerin | „Heute haben zwei erfolgreiche und angesehene Ministerpräsidenten ihre Wahlen in schwierigen Zeiten gewonnen“, sagte die SPD-Landesvorsitzende am Sonntagabend. „Das zeigt: Gute Regierungsarbeit zahlt sich aus.“ Das sei auch für sie und die SPD „Rückenwind für die MV-Wahl am 26. September“. Besonders freue sie der Wahlerfolg ihrer Parteifreundin Mal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.