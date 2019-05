Regierung : Schwesig: Entscheidung für Staatssekretär war richtig

Vorpommern steht nach Ansicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besser da, als es oftmals wahrgenommen wird. Es sei eine gute Entscheidung gewesen, einen Staatssekretär einzusetzen, der seine ganze Kraft auf Vorpommern richten kann, sagte die Regierungschefin am Freitag in Anklam. Gemeinsam mit Staatssekretär Patrick Dahlemann, der seit November 2016 im Amt ist, zog Schwesig eine Halbzeitbilanz. Großes Potenzial für die Entwicklung des Landesteils sieht sie in der Zugehörigkeit zur Metropolregion Stettin mit etwa 800 000 Einwohnern.

von dpa

17. Mai 2019, 17:30 Uhr

Zuvor hatte sie mit Dahlemann einen Fördermittelbescheid über mehr als 800 000 Euro für die Planung des Ikareums in der Nikolaikirche mit dem Otto-Lilienthal-Museum an Bürgermeister Michael Galander übergeben. Das Ikareum sei das erste Großprojekt für Vorpommern, das in dieser Wahlperiode auf den Weg gebracht werde, sagte Dahlemann. Die Investition umfasst mehr als 50 Millionen Euro.