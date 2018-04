International : Schwesig dringt auf Abbau der Sanktionen gegen Russland

Kurz vor dem Treffen der Ost-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirbt Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) für eine Wiederannäherung an Russland. «Wir dürfen den schrittweisen Abbau der wechselseitigen Sanktionen nicht aus dem Auge verlieren», sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende der «Schweriner Volkszeitung» (Mittwoch). Es gelte, den Dialog mit Russland aufrecht zu erhalten.

von dpa

18. April 2018, 06:13 Uhr

«Viele der internationalen Konflikte lassen sich nur gemeinsam lösen. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt nicht immer weiter an der Eskalationsschraube gedreht wird», sagte Schwesig. Wirtschaftskontakte könnten dazu beitragen, den Dialog zu pflegen und der «gefährlichen Entfremdung von Russland» entgegenzuwirken. Infolge des Ukraine-Konflikts waren massive Handelsbeschränkungen verhängt worden.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten kommen heute Mittwoch in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt zusammen, zu dem Treffen wird auch Merkel erwartet. Die Kanzlerin hatte bereits am Dienstag in Berlin angekündigt, sich angesichts der Konflikte mit Russland bald persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen zu wollen. Am Dienstag habe sie mit Putin telefoniert. Dabei sei es um den Syrien-Konflikt und um die Gas-Pipeline Nord Stream 2 gegangen, die von Russland durch die Ostsee nach Vorpommern führen soll.