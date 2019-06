Regierung : Schwesig benennt zwei neue Staatssekretäre

Nach der Umbildung ihres Kabinetts im Mai hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben. So werde Antje Draheim neue Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund, kündigte Schwesig am Montagabend am Rande des MV-Sommerfestes in Berlin an. Die 48 Jahre alte Juristin aus Rostock sei bislang als Abteilungsleiterin für Jugend und Familie im Schweriner Sozialministerium tätig gewesen. Sie ersetzt in Berlin Bettina Martin (SPD). Schwesig hatte ihre enge Vertraute als Bildungsministerin in ihr Kabinett geholt, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Birgit Hesse am 22. Mai zur Landtagspräsidentin gewählt worden war.

von dpa

03. Juni 2019, 18:57 Uhr

Neuer Staatssekretär im Finanzministerium wird laut Schwesig Heiko Miraß (SPD). Der 52 Jahre alte Diplom-Volkswirt stammt aus Greifswald, wo er nach mehreren anderen Stationen bei der Agentur für Arbeit zuletzt die regionale Außenstelle leitete. Miraß folgt auf Heiko Geue (SPD), den Schwesig nach einem nur kurzen Intermezzo im Finanzministerium zum Chef der Staatskanzlei gemacht hatte.

«Ich freue mich, dass uns Antje Draheim und Heiko Miraß künftig als Staatssekretäre bei der Regierungsarbeit unterstützten werden. Beide sind Landeskinder, haben aber auch außerhalb unseres Landes berufliche Erfahrungen gesammelt», betonte Schwesig. Das Personalkarussell in der Landesregierung hatte der frühere Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) mit seinem überraschenden Rücktritt Ende April maßgeblich in Schwung gesetzt. Seinen Posten übernahm der bisherige Staatskanzleichef Reinhard Meyer (SPD).