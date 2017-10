Agrar : Schwesig beim Landes-Erntedankfest

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 14:27 Uhr

Mit einem Festumzug und einem Gottesdienst haben Mecklenburg-Vorpommerns Bauern am Sonntag in Siedenbollentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) das Landes-Erntedankfest gefeiert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte die Arbeit der Landwirte. Sie leisteten Großartiges, sagte sie laut Pressemitteilung in Siedenbollentin. Dieses Jahr sei ein schwieriges für die Bauern gewesen. «Das Erntedankfest erinnert uns daran, dass trotz der engagierten Arbeit und des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts die Ernte am Ende auch vom Wetter abhängig ist.»

Grußworte im Internet