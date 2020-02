Bürgerschaft : Schwesig: Außerordentlicher Wahlerfolg in turbulenten Zeiten

von dpa

23. Februar 2020, 19:38 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat das gute Abschneiden der Sozialdemokraten in Hamburg als «außerordentlichen Wahlerfolg in turbulenten Zeiten» bezeichnet. «Das Wahlergebnis bedeutet politischen Rückenwind bei uns im Norden und zeigt, dass zuverlässige Regierungspolitik von den Menschen anerkannt wird», erklärte Schwesig am Sonntagabend. Die Hamburger SPD stehe für eine erfolgreiche Regierungsarbeit, die wirtschaftliche Stärke, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung zusammenbringe. Schwesig begrüßte in Anspielung auf das wahrscheinliche Ausscheiden der AfD aus der Hamburger Bürgerschaft, dass Spalter und Hetzer auf ihre Ränge verwiesen worden seien.