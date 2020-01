Regierung : Schwesig: «Aufbauarbeit hat sich gelohnt»

Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in den zurückliegenden 30 Jahren gut entwickelt, muss in Bereichen wie Wirtschaftskraft und Einkommen aber auch noch kräftig aufholen. «Die Aufbauarbeit hat sich gelohnt», betonte Schwesig am Montag beim Neujahrsempfang der Landesregierung in Stralsund. Erstmals war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter den rund 400 Gästen.

von dpa

13. Januar 2020, 12:56 Uhr

Auch nach dem Auslaufen des Solidarpaktes Ende 2019 bleibe die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland ein grundlegendes Ziel, sagte Schwesig. Dafür werde sie sich weiterhin auch gegenüber dem Bund einsetzen. Die von ihr geführte Landesregierung habe mit den im Landesetat verankerten hohen Investitionen wichtige Weichen gestellt. «Wir haben allen Grund, optimistisch in dieses neue Jahrzehnt zu gehen», sagte die Regierungschefin.