Landtag : Schwesig: 2300 Euro brutto Durchschnittslohn sind zu wenig

erstellt am 27.Sep.2017 | 12:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will die Löhne im Land aus dem Keller holen. Der Durchschnittslohn im Land betrage 2300 Euro brutto, sagte Schwesig am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags. Das bedeute, dass viele Löhne noch darunter lägen. Und selbst mit dieser Summe seien für eine Familie mit Kindern keine großen Sprünge drin. 2300 Euro - das seien 800 Euro weniger als in den alten Bundesländern. Die Landesregierung wolle zu Verbesserungen kommen, versprach sie. Zwei Arbeitsgruppen seien beauftragt worden, bis zum 5. Dezember Vorschläge zu unterbreiten. Ziel seien mehr tarifgebundene Arbeitsplätze.