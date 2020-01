Kriminalität : Schwerverletzter in Neubrandenburg gefunden

von dpa

08. Januar 2020, 08:24 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist in der Nacht zu Mittwoch in Neubrandenburg ein Mann schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Vorfall ereignete sich im Reitbahnviertel im Norden der Stadt. Ein Passant habe die Polizei kurz nach Mitternacht alarmiert, dass es eine verletzte Person gebe. Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen worden sein. Weitere Details wollten die Behörden wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Zuvor hatte der Neubrandenburger «Nordkurier» über den Fall berichtet.