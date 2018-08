Unfälle : Schwerverletzte bei Auffahrunfall vor A20-Baustelle Tribsees

Auf der Autobahn 20 bei Gransebieth in der Nähe von Tribsees hat es erneut einen schweren Auffahrunfall gegeben.

von dpa

24. August 2018, 07:55 Uhr

Dabei wurden in der Nacht zu Freitag zwei Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Lastwagen in Fahrtrichtung Rostock auf einen Kleintransporter auf. Die Autobahn sei in westlicher Fahrtrichtung gesperrt. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Der Unfall könnte im Zusammenhang mit der A20-Baustelle bei Tribsees stehen, an der es immer wieder zu Rückstaus kommt. Dort war die A20 im sumpfigen Gelände vor Monaten gerissen und stark abgesackt. Seither wird der Verkehr über Dörfer umgeleitet, wobei es immer wieder zu Stau und schweren Unfällen kommt. So waren Anfang August bei einem ähnlichen Auffahrunfall zwei junge Frauen in einem Kleinwagen gestorben, als ein Geländewagen im Rückreiseverkehr am Stauende auf ihr Fahrzeug auffuhr.