Unfälle : Schwerlasttransporter rutscht in Straßengraben

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 10:37 Uhr

Ein Schwerlasttransporter ist bei Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Das Fahrzeug mit 131 Tonnen Gesamtgewicht war mit Bauteilen für eine Windkraftanlage beladen, wie die Polizei mitteilte. Warum der Fahrer in der Nacht auf Samstag mit seinem Lkw von der Landesstraße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei und die Transportfirma versuchten in den Morgenstunden, Spezialgeräte zu organisieren, um das mehr als vier Meter breite Fahrzeug zu bergen. Die Bergung könne den ganzen Vormittag dauern, erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Pressemeldung