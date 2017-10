Unfälle : Schwerlast-Lkw in Vorpommern verunglückt: Alte B96 gesperrt

Ein mehr als 50 Meter langer Schwerlast-Lkw ist auf der ehemaligen Bundesstraße 96 in Völschow (Kreis Vorpommern-Greifswald) verunglückt. Der hintere Teil des Sattelaufliegers liege im Straßengraben und könne nur mit schwerer Technik geborgen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Das werde länger dauern. Die Straße ist seit Sonntagabend komplett gesperrt.