Volleyball : Schwerins Volleyball-Frauen vor Playoff-Start: Ziel Triple

Mit großen Ambitionen starten die Volleyball-Frauen des SSC Palmberg Schwerin in die Bundesliga-Playoffs.

Suhl | Das Team von Trainer Felix Koslowski muss heute im ersten Viertelfinal-Spiel beim VfB Suhl antreten. Die Serie wird nach dem Modus „Best of three“ gespielt. Nach dem Spiel in Suhl empfangen die Schwerinerinnen das Team aus Thüringen am Samstag in eigener Halle. Sollte ein drittes Spiel nötig sein, würde dies am Sonntag ebenfalls in Schwerin stattfinde...

