Denkmäler : Schweriner Welterbe-Tagung zieht Bilanz

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 01:41 Uhr

Die dritte Schweriner Welterbe-Tagung geht am Dienstag im Schloss zu Ende. Am Nachmittag wollen die Experten Bilanz ziehen. Schwerin will mit seinem Residenz-Ensemble auf die Unesco-Liste des Weltkulturerbes und muss für seine Bewerbung eine Vergleichsstudie mit Residenzen und Residenzlandschaften in Deutschland und den Nachbarländern erarbeiten. Bei der Tagung gab es dazu Vorträge unter anderem zu Windsor Castle, zu den Schlössern der Loire, zu den Parks und Schlössern von Potsdam und zur Thüringer Residenzlandschaft. Der Beschluss, auf die Welterbeliste zu wollen, war im Landtag von zehn Jahren gefasst worden. Seit 2014 steht Schwerin auf der deutschen Vorschlagsliste. Seither wird an der Unesco-Bewerbung gefeilt. In drei Jahren soll sie in Paris abgegeben werden.