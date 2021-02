Volleyball : Schweriner Volleyballerinnen droht Aus in Champions League

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin müssen um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League bangen.

Schwerin | Im zweiten Spiel der Rückrunde der Gruppenphase unterlag der Bundesligist am Mittwochabend Tabellenführer Scandicci nach 75 Minuten mit 0:3 (22:25,13:25,15:25) und braucht in der abschließenden Begegnung am Donnerstag (20.00 Uhr) gegen Busto Arsizio (It...

