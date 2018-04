Volleyball : Schweriner Volleyball-Frauen erneut im Finale

Titelverteidiger SSC Schwerin ist dem erneuten Gewinn der Volleyball-Meisterschaft einen Schritt näher gekommen. Die Mecklenburgerinnen schalteten im Halbfinale souverän den Dresdner SC aus. Im Finale wartet nun Allianz MTV Stuttgart.

von dpa

08. April 2018, 12:18 Uhr

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin steht erneut im Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend nach 102 Spielminuten das zweite Halbfinale gegen den Dresdner SC mit 3:1 (25:21, 25:14, 21:25, 25:13). «Das war heute ein unglaublich intensives Spiel. Die Anspannung war enorm, denn wir wollten unbedingt zu Hause den Finaleinzug perfekt machen und nicht noch zu einem Entscheidungsspiel nach Dresden fahren müssen. Am Ende waren wir einfach die bessere Mannschaft», sagte Trainer Felix Koslowski. «Am Ende waren wir die bessere Mannschaft.» Der SSC hatte bereits die erste Partie der Serie Best of three in Dresden mit 3:0 gewonnen.

In der Zweitauflage musste der SSC gegen den Pokalsieger im dritten Durchgang den ersten Satzverlust überhaupt in der gesamten Finalrunde hinnehmen. «Nach dem deutlich gewonnenen zweiten Satz sind wir nur schwer in Tritt gekommen und ständig einem Rückstand hinterher gelaufen», sagte SSC-Mannschaftsführerin Jennifer Geerties. «Aber wie wir nach dem Satzverlust wieder zurückgekommen sind, war einfach unglaublich. Kompliment an meine Mannschaft. Wir stehen verdient im Finale», sagte Koslowski.

Vor allem im Block- und Abwehrspiel zeigte der deutsche Rekordmeister vor 1996 Zuschauern eine überzeugende Leistung. Darüber hinaus zwang der SSC die Gäste mit zahlreichen druckvollen Angriffen vor allem über die Außenpositionen immer wieder zu einer Vielzahl von Fehlern. Dem hatte der Herausforderer aus Sachsen in einem phasenweise hochklassigen wie auch hektischem Spiel nur wenig entgegenzusetzen.

«Im Gegensatz zu Schwerin fehlte uns heute bei hohen Bällen auf die Außenpositionen die nötige Durchschlagskraft. Das war vor allem im zweiten und vierten Satz deutlich zu sehen. Über beide Spiele betrachtet, muss ich darüber hinaus sagen, dass wir in der Ballannahme besser agieren müssen. In der Summe erreicht Schwerin verdient das Finale», sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Beste Schweriner Spielerin war die Italienerin Luna Veronica Carocci. Beim Dresdner SC wurde Myrthe Matilde Schoot als wertvollste Spielerin geehrt.

Im Finale um die deutsche Meisterschaft kommt es nun zum Aufeinandertreffen zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem SSC Palmberg Schwerin. Das Finale wird im Modus Best of five gespielt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist deutscher Meister.