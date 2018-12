Landtag : Schweriner Theaterkrach im Landtag: «Event-Bude verhindern»

Die seit Wochen schwelende Führungskrise im Mecklenburgischen Staatstheater erreicht am Donnerstag den Landtag. Auf Antrag der Linken werden die Abgeordneten über die Situation im größten Theater des Landes debattieren, das seit der Theaterreform zu 75 Prozent dem Land gehört. Die Linke sieht bei einer Beibehaltung des momentanen Führungsstils von Generalintendant Lars Tietje die Zukunft des Hauses geschwächt. Das Schauspiel sei durch Nichtbesetzung von Stellen und Sparmaßnahmen gefährdet, heißt es im Antrag der Oppositionsfraktion. Die Verbindung der Bürger zum Theater gerate in Gefahr. Die Landesregierung sei in der Pflicht.

von dpa

13. Dezember 2018, 15:10 Uhr

Die Führungskrise im Mecklenburgischen Staatstheater hat am Donnerstag den Landtag beschäftigt. Die Linke forderte von der Landesregierung, beim größten Theater des Landes mit Nachdruck auf Lösungen zu dringen, «die im Interesse der Beschäftigten liegen und aus dem Staatstheater keine Event-Bude machen», wie die Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger sagte. Mit der Aufnahme erster Gespräche sei das Problem des Staatstheaters, an dem das Land zu 75 Prozent beteiligt ist, noch lange nicht vom Tisch.