Landtag : Schweriner SPD wählt Kandidaten für Wahlkreise

Die Schweriner SPD wählt am Heute (10.00 Uhr) ihre Kandidaten für die beiden Wahlkreise in der Landeshauptstadt. Für die Landtagswahl im kommenden Jahr tritt Ministerpräsidentin und die SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig im Wahlkreis 08 an. Im Wahlkreis 09 steht der Fraktionsvorsitzende der Schweriner Stadtvertretung, Christian Masch, zur Wahl. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Stadtvertretung, Mandy Pfeiffer, tritt dort zudem an, wie auch Daniel Meslien, der der Stadtvertretung ebenfalls angehört.

von dpa

05. September 2020, 03:30 Uhr