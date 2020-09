Landtag : Schweriner SPD stellt Schwesig für Landtagswahl auf

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) tritt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr als Direktkandidatin für den Wahlkreis 8 in Schwerin an. Sie bekam am Samstag 79 von 97 Stimmen, wie die SPD in Schwerin mitteilte. 14 Mitglieder stimmten demnach gegen Schwesig, vier enthielten sich. Das macht einen Zustimmungswert von rund 81 Prozent. Die Politikerin hatte keinen Gegenkandidaten.

von dpa

05. September 2020, 15:13 Uhr