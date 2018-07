Kunst : Schweriner Museum zeigt DDR-Kunst aus eigenen Beständen

Unter dem Titel «Hinter dem Horizont» zeigt das Staatliche Museum Schwerin in diesem Sommer Kunst aus der DDR. Für Mittwoch (11 Uhr) lädt das Museum zur Vorbesichtigung vor der Eröffnung am Donnerstagabend ein. Die Ausstellung mit rund 120 Werken ist bis zum 7. Oktober geplant. Zu sehen sind bis auf zwei Ausnahmen Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken aus den Sammlungen des Museums, die 613 Bilder und 158 Skulpturen von DDR-Künstlern umfassen. In der ständigen Ausstellung hängen davon nur 13 Bilder.

von dpa

04. Juli 2018, 05:46 Uhr

Zu den bekanntesten Gemälden von DDR-Künstlern im Schweriner Museum gehören das «Schwebende Liebespaar» (1970) von Wolfgang Mattheuer (1927-2004), Otto Niemeyer-Holsteins (1896–1984) «Ostsee mit Eisschollen» (1969) und «Sowjetische Soldaten» (1987) von Thomas Ziegler (1947-2014). Die Ausstellung widmet sich nach Angaben des Museums den leisen, dennoch kritischen Stimmen. Es wolle damit zeigen, dass es auch jenseits verordneter Staatskunst ein breites Spektrum künstlerischer Positionen gab.