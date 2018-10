Kultur : Schweriner Festival Verfemte Musik mit multimedialem Abend

Im Rahmen des derzeit laufenden internationalen Festivals Verfemte Musik in Schwerin folgt an diesem Samstag mit einem multimedialen Abend der künstlerische Höhepunkt. Unter dem Titel «Verlorene Kindheit» werde unter anderem eine Lesung des renommierten Regisseurs und Publizisten Gottfried Wagner geboten, teilte das Konservatorium mit. In seinem Buch «Du sollst keine anderen Götter haben neben mir - Richard Wagner - ein Minenfeld» entlarve der Liszt- und Wagner-Nachkomme den antisemitischen Geist der Bayreuther Wagner-Selbstvergötterung. Dieser habe mit dem Pakt Winifred Wagners (1897-1980) mit dem Richard Wagner-Verehrer Adolf Hitler letztlich direkt nach Auschwitz geführt.

von dpa

03. Oktober 2018, 12:29 Uhr

An dem Abend werde in einer Ausstellung an die Bildenden Künstler erinnert, die von den Nazis verboten und verfolgt wurden. Ein Teil des umfangreichen Programms sei die deutsche Erstaufführung des 3. Satzes des Werkes Psalm von Aldo Finzi in einer Kammermusikfassung.

Das Festival habe sich in den letzten 20 Jahren zu einer festen Größe in Schwerin entwickelt. Ziel sei es, die Musik verfemter Komponisten aus dem Schatten ins Licht zu holen. Das Festival wolle ein Zeichen gegen das Vergessen setzen und hochkarätige Musikern die Möglichkeit bieten, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen.