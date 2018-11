Kirche : Schweriner Bischof von Maltzahn wird Dozent

von dpa

14. November 2018, 14:56 Uhr

Der Schweriner Bischof der evangelischen Kirche, Andreas von Maltzahn, wechselt zum 1. Mai 2019 als Studienleiter ans Prediger- und Studienseminar der Kirche in Ratzeburg (Schleswig-Holstein). Der 57-Jährige trete damit die Nachfolge von Hubertus Hotze an, der in den Ruhestand gehe, teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Von Maltzahn solle dort neben der Lehre auch die Erarbeitung neuer Kurse übernehmen. Seine und die Amtszeit seines vorpommerschen Kollegen Hans-Jürgen Abromeit enden ohnehin im September nächsten Jahres. Von diesem Zeitpunkt an werde es gemäß der Verfassung der Nordkirche nur noch einen Bischof im Nordosten mit Sitz in Greifswald geben. Die Wahl soll am 1. März in Greifswald stattfinden.