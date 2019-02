Kommunen : Schwerin schafft kostenfreies WLAN in Bussen und Bahnen

Als erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern stattet Schwerin die Fahrzeugflotte des Nahverkehrs mit WLAN aus. Zugang zum Internet bestehe künftig auch an den Haltestellen, so dass Wartezeiten dort überbrückt werden könnten, sagte Nahverkehrs-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts in Schwerin. Fahrgäste können das WLAN jeweils eine Stunde am Tag kostenfrei nutzen.

von dpa

14. Februar 2019, 12:22 Uhr

Bis zum Sommer würden alle 40 Busse und 30 Straßenbahnen mit der notwendigen Technik ausgestattet. Partner sind die Stadtwerke, die nach Angaben von Geschäftsführer Josef Wolf mit ihrem verzweigten Glasfasernetz in der Stadt die technische Basis für die Funkverbindungen bieten. Die Investitionen für die technische Ausstattung lägen unter 100 000 Euro, sagte Wolf.