Geschichte : Schwerin lädt zum Gedenken an Opfer der Pogromnacht 1938

In mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns wird in diesen Tagen der Pogromnacht von 1938 gedacht. In den Stunden vom 9. zum 10. November brannten in Deutschland vor 80 Jahren jüdische Synagogen, wurden jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet und Juden misshandelt oder getötet. In Schwerin veranstalten der Arbeitskreis «9. November 1938» mit der Jüdischen Gemeinde am heutigen Donnerstag eine Mahn- und Gedenkstunde nahe der wiederhergestellten Synagoge. Der Termin wurde wegen des Sabbats einen Tag vorgezogen. Zu dem Gedenken mit dem früheren Landesrabbiner William Wolff werden etwa 250 Menschen erwartet.

von dpa

08. November 2018, 02:58 Uhr

Die Landeszentrale für politische Bildung lädt zuvor zu einem Vortrag über die Pogromnacht in Mecklenburg, die Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt im Kino unterm Dach das Drama «Die Unsichtbaren. Wir wollen leben» über das Schicksal von Juden während des Nationalsozialismus. Auch in Greifswald wird ein Film gezeigt: Im Dom läuft der Stummfilmklassiker «Die Stadt ohne Juden» von 1924 mit Live-Musik. In Pasewalk wird am Vorabend des Jahrestags in der Nähe des ehemaligen Standorts der Synagoge ein Gedenkstein enthüllt. Weitere Veranstaltungen sind am Freitag und Samstag geplant.