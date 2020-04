Gesundheit : Schwerin befürchtet Schließung von Corona-Testzentrum

von dpa

28. April 2020, 19:31 Uhr

Die Landeshauptstadt befürchtet die Schließung ihres Corona-Testzentrums. Das Land wolle sein Personal aus dem Zentrum in Schwerin abziehen, teilte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Dienstag mit. Das sorge für Unverständnis und Irritationen, denn damit werde das Abstrichzentrum nach wenigen Wochen de facto wieder geschlossen. «Die Testzentren haben sich bewährt. Sie unterstützen die niedergelassenen Allgemeinärzte bei der Corona-Diagnostik, minimieren den Verbrauch von Schutzausrüstungen und die Infektionsgefahr», betonte Badenschier. «Eine Schließung des Testzentrums wäre in der gegenwärtigen Situation das falsche Signal.» In Schwerin sind bislang 90 Corona-Fälle nachgewiesen worden.