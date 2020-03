Musik : Schwerin: 3000 Sänger beim Chorfest der Nordkirche erwartet

von dpa

10. März 2020, 18:13 Uhr

Zum 3. Chorfest der Nordkirche werden vom 21. bis 23. August in Schwerin bis zu 3000 Sängerinnen und Sänger in Schwerin erwartet. Schirmherrin des Treffens unter dem Motto «Dreiklang 2020» sei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), wie die Nordkirche am Dienstag mitteilte. Rund 40 Veranstaltungen seien an mehr als 20 Orten, darunter Workshops, Konzerte, «klingende Stadtführungen» und Gottesdienste. Chöre aus der gesamten Nordkirche, aber auch aus den Partnerkirchen rund um die Ostsee nehmen teil, wie es weiter hieß. Neben dem Schweriner Dom und weiteren Kirchen seien auch Orte wie der Markt, der Schlossgarten und Schulen einbezogen.