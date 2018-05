Unfälle : Schwerer Verkehrsunfall an Auffahrt zur A14: Sechs Verletzte

von dpa

09. Mai 2018, 20:55 Uhr

Beim Zusammenprall zweier Autos an der Auffahrt zur Autobahn A14 bei Schwerin sind sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 69-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag aus Richtung Schwerin kommend auf der Bundesstraße 104 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als er links abbiegen wollte, um auf die Auffahrt zur A14 zu fahren, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Beim Zusammenprall nahe dem Ort Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden der 69-Jährige und die beiden Kinder schwer verletzt, drei weitere Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Über das Alter der Kinder und in welchem Fahrzeug sie saßen, machte die Polizei am Abend keine Angaben.