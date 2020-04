Unfälle : Schwerer Motorradunfall im Landkreis Vorpommern-Rügen

von dpa

19. April 2020, 12:36 Uhr

Ein 49 Jahre alter Mann ist bei einem Motorradunfall in Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Neubrandenburg am Sonntag mit. Der Mann sei am Samstagnachmittag aus Neuendorf kommend Richtung Willershusen unterwegs gewesen, als er auf seinem Motorrad auf der Kreisstraße 20 mit einem Reh zusammenstieß. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden auf circa 1000 Euro.